Окіпнюк – 10 у фіналі Олімпійських ігор
Олександр не зумів відібратися до суперфіналу Ігор-2026
близько 3 годин тому
На Олімпіаді-2026 відбулися змагання з лижної акробатики.
Олександр Окіпнюк став єдиним представником України, який пробився до фіналу – Дмитро Котовський, Ян Гаврюк та Максим Кузнецов завершили виступи у кваліфікації. Окіпнюк у фіналі за Back Double Full-Full-Double Full отримав 101 бал. У другій спробі українець підняв складінсть, але не вдало приземлитися. Олександр не зміг пройти до суперфіналу та продовжити боротьбу за медалі.
Олімпійські ігри-2026. Лижна акробатика. Кваліфікація
1. Пірмін Вернер (Швейцарія) – 122.17 бала
2. Ці Гуанпу (Китай) – 120.80
3. Сіньді Ван (Китай) – 118.10
...
6. Олександр Окіпнюк (Україна) – 112.67
17. Дмитро Котовський (Україна) – 95.16
21. Ян Гаврюк (Україна) – 84.07
23. Максим Кузнецов (Україна) – 68.88
Олімпійські ігри-2026. Лижна акробатика. Фінал
1. Сіньді Ван (Китай) – 132.60
2. Ное Рот (Швейцарія) – 131.58
3. Лі Тіанма (Китай) – 123.93
...
10. Олександр Окіпнюк (Україна) – 101.00