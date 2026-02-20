Олімпіада-2026. Біатлон. Чоловічий масстарт. Відеотрансляція
Україну у гонці представлять Мандзин і Підручний
близько 13 годин тому
Підручний і Мандзин / Фото - Yahoo
Сьогодні, 20 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 відбудеться чоловічий масстарт з біатлону.
Україну у гонці представлять Віталій Мандзин і Дмитро Підручний.
Початок – о 15.15. Трансляція запланована на платформі Суспільне Спорт, регіональних каналах «Суспільного» та телеканалі Eurosport.
Українці відібралися до масстарту за очками Олімпійських ігор.
Гонка пройде на трасі в Антгольц-Антерсельві.
