Медальний залік Олімпіади-2026 після шостого змагального дня – Норвегія продовжує лідирувати
Нідерланди та Італія здобули по 2 золоті нагороди 12 лютого
близько 3 годин тому
У Мілані та Кортіні-д’Ампеццо продовжуються Олімпійські ігри-2026.
12 лютого відбувся розіграш медалей у семи дисциплінах – гірськолижному спорті, лижних перегонах, лижному фристайлі, санному спорті та стрибках з трамліна, шорттреку і ковзанярському спорті.
По 2 золоті нагороди здобули представники Італії та Нідерландів. Господарі змагань мають найбільше нагород та впритул наблизилися до лідерів Норвегії.
Перша десятка медального заліку Олімпіади-2026:
1. Норвегія – 7 + 2 + 5
2. Італія – 6 + 3 + 8
3. США – 4 + 7 + 3
4. Німеччина – 4 + 3 + 2
5. Швеція – 4 + 3 + 1 =
6. Швейцарія – 4 + 1 + 2
7. Австрія – 3 + 6 + 3
8. Франція – 3 + 4 + 1
9. Нідерланди – 3 + 3 + 0
10. Японія – 2 + 2 + 6
Розклад виступів українців на Іграх-2026 13 лютого.
