Українці виступлять у лижних перегонах, біатлоні та фігурному катанні
13 лютого пройде 7 змагальний день на Олімпійських іграх-2026.
Участь у змаганнях сьогодні візьмуть 7 українців. Україна буде представлена у лижних перегонах, біатлоні та фігурному катанні. Відзначимо, що через дискваліфікацію через намір виступати у «шоломі пам’яті» 13 лютого не проведе заїзди у скелетоні Владислав Гераскевич.
Розклад виступів українців сьомого дня на Олімпіадійських іграх-2026:
Лижні перегони
Чоловіки. Гонка з роздільним стартом. Фінал – Дмитро Драгун, Олександр Лісогор
Біатлон
Чоловіки. Спринт – Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко
Фігурне катання
Чоловіки. Довільна програма – Кирило Марсак
