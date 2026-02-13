Олімпіада-2026: дискваліфікація Гераскевича та історичний рекорд санкарів у шостий день Ігор
Черговий день зимових Ігор в Італії став для України днем контрастів
близько 2 годин тому
У шостий змагальний день зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо представники національної збірної України виступили у трьох видах спорту. День видався насиченим на події: від гучних дискваліфікацій до національних рекордів.
Скелетон: принципова позиція Владислава Гераскевича
Центральною подією дня стало відсторонення лідера збірної зі скелетону Владислава Гераскевича. Українця дискваліфікували безпосередньо перед першим заїздом. Причиною такого рішення став шолом спортсмена — «шолом пам’яті», який Владислав підготував як знак шани загиблим українським воїнам та спортсменам-героям. Попри заборону, атлет залишився вірним своїй позиції.
Санний спорт: історичне досягнення в естафеті
Приємним моментом дня став виступ збірної України з санного спорту. У командній естафеті санкарі продемонстрували високий рівень підготовки, фінішувавши на 6-му місці. Цей результат став найкращим в історії виступів України у цій дисципліні на зимових Олімпійських іграх.
Лижні гонки та гірськолижний спорт
У лижних гонках відбувся заїзд із роздільним стартом вільним стилем серед жінок. Українські лижниці завершили дистанцію у нижній частині протоколу:
Дарина Мигаль посіла 65-те місце;
Анастасія Нікон — 67-ме місце;
Софія Шкатула — 69-те місце;
Єлизавета Ноприєнко фінішувала 76-ю.
У змаганнях із гірськолижного спорту (дисципліна супер-гігант) українка Анастасія Шепіленко, на жаль, не змогла завершити виступ. Через помилку на трасі вона збила ворота та достроково припинила боротьбу за нагороди.
Анонс
13 лютого представники України вийдуть на старт у трьох видах спорту.
