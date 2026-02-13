Денис Сєдашов

У шостий змагальний день зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо представники національної збірної України виступили у трьох видах спорту. День видався насиченим на події: від гучних дискваліфікацій до національних рекордів.

Скелетон: принципова позиція Владислава Гераскевича

Центральною подією дня стало відсторонення лідера збірної зі скелетону Владислава Гераскевича. Українця дискваліфікували безпосередньо перед першим заїздом. Причиною такого рішення став шолом спортсмена — «шолом пам’яті», який Владислав підготував як знак шани загиблим українським воїнам та спортсменам-героям. Попри заборону, атлет залишився вірним своїй позиції.

Санний спорт: історичне досягнення в естафеті

Приємним моментом дня став виступ збірної України з санного спорту. У командній естафеті санкарі продемонстрували високий рівень підготовки, фінішувавши на 6-му місці. Цей результат став найкращим в історії виступів України у цій дисципліні на зимових Олімпійських іграх.

Лижні гонки та гірськолижний спорт

У лижних гонках відбувся заїзд із роздільним стартом вільним стилем серед жінок. Українські лижниці завершили дистанцію у нижній частині протоколу:

Дарина Мигаль посіла 65-те місце;

Анастасія Нікон — 67-ме місце;

Софія Шкатула — 69-те місце;

Єлизавета Ноприєнко фінішувала 76-ю.

У змаганнях із гірськолижного спорту (дисципліна супер-гігант) українка Анастасія Шепіленко, на жаль, не змогла завершити виступ. Через помилку на трасі вона збила ворота та достроково припинила боротьбу за нагороди.

Анонс

13 лютого представники України вийдуть на старт у трьох видах спорту.

