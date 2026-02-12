Гашек: «Олімпійські ігри рекламують російську війну»
Дворазовий володар Кубка Стенлі висловив солідарність з Владиславом Гераскевичем
14 хвилин тому
Дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026.
Легендарний чеський хокеїст публічно підтримав українського спортсмена та розкритикував позицію МОК, назвавши її несправедливою та такою, що суперечить принципам олімпійського руху.
Я повністю підтримую українського скелетоніста Владислава Гераскевича.
Рішення МОК заборонити йому брати участь у змаганнях із зображеннями його загиблих товаришів і дозволити брати участь 13 громадянам росії, які рекламують російську війну та російські злочини, є ганебним.
Олімпійські ігри рекламують російську війну.
«Владе, ми з тобою!» Українські санкарі стали на коліно на знак підтримки Гераскевича.