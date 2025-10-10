Денис Сєдашов

Україна висловила підтримку пропозиції Італії запровадити перемир’я під час зимових Олімпійських ігор, які відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Він нагадав, що росія неодноразово порушувала принципи олімпійського миру, розпочинаючи війни саме під час Ігор. Слова наводить rbc.ua.

росія почала вторгнення в Грузію під час Олімпійського перемир’я, і так само — напад на Україну. Це не випадково, адже під час Олімпіад увага світу прикута до спорту, і саме тоді росія чинить свої злочини. Георгій Тихий

Представник МЗС підкреслив, що Україна готова до припинення вогню не лише під час Олімпіади, а й негайно.

Якщо росії потрібне саме "олімпійське перемир’я" — нехай буде так. Але ми закликаємо до миру вже зараз. Георгій Тихий

За його словами, ініціатива Італії може стати сигналом для росії зробити реальні кроки до дипломатії та миру.

