Віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні виступив з пропозицією до ООН щодо світового перемир’я на час проведення Олімпіади-2026. Слова функціонера наводить Суспільне Спорт:

Ми маємо бути чемпіонами миру. Ми підтримуємо план США (щодо війни у Газі), і, як сказав Папа Римський Лев, ми ніколи не повинні відмовлятися від надії на мир. Рим та Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання.

З огляду на Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні д'Ампеццо, ми вносимо пропозицію до Організації Об’єднаних Націй про олімпійське перемир’я для всіх війн, зокрема в Україні та на Близькому Сході.