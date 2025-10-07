«Зокрема в Україні та на Близькому Сході». Італія пропонує світове перемир’я на час Олімпійських ігор-2026
У МЗС країни сподіваються на паузи у війнах на терміни головного зимового старту чотириріччя
близько 2 годин тому
Віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні виступив з пропозицією до ООН щодо світового перемир’я на час проведення Олімпіади-2026. Слова функціонера наводить Суспільне Спорт:
Ми маємо бути чемпіонами миру. Ми підтримуємо план США (щодо війни у Газі), і, як сказав Папа Римський Лев, ми ніколи не повинні відмовлятися від надії на мир. Рим та Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання.
З огляду на Олімпійські ігри в Мілані та Кортіні д'Ампеццо, ми вносимо пропозицію до Організації Об’єднаних Націй про олімпійське перемир’я для всіх війн, зокрема в Україні та на Близькому Сході.
