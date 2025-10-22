МОК заблокував Індонезію від великих турнірів через дискримінацію ізраїльтян
Була видана рекомендація федераціям уникати турніри в країні
44 хвилини тому
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям утриматися від організації великих турнірів в Індонезії.
Причиною став скандал із відмовою в'їзду ізраїльським гімнастам перед чемпіонатом світу-2025 у Джакарті.
10 жовтня уряд Індонезії заборонив в'їзд делегації Ізраїлю через пропалестинські протести.
На засіданні Виконкому МОК ухвалили рекомендацію, щоб не проводити турніри в Індонезії, доки не буде гарантій участі всіх спортсменів.
