МОК запевнив у готовності льодової арени для Олімпіади-2026 у Мілані
На початку січня на стадіоні пройде тестовий захід для перевірки готовності льоду
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відреагував на занепокоєння щодо готовності льодової арени Мілан Сантаджулія до старту Олімпійських ігор 2026 року. Йдеться в заяві МОК, опублікованій The Athletic.
Організаційний комітет під керівництвом Міжнародної федерації хокею (IIHF) контролює фінальні підготовчі роботи, щоб арена відповідала найвищим стандартам та очікуванням спортсменів, офіційних осіб, глядачів і партнерів.
Відомо, що на початку січня на арені заплановано тестовий захід, який дозволить перевірити роботу льоду та готовність об’єкта до змагань.
