Олег Гончар

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надіслав запрошення російським гірськолижникам і саночникам для участі в зимових Олімпійських іграх-2026 в Кортина-д’Ампеццо, повідомляє пресслужба організації.

Зокрема, запрошення отримали гірськолижники Юлія Плешкова та Семьон Єфімов, а також саночники Павло Репілов і Дар’я Олесик.

Раніше участь в Олімпійських іграх – 2026 вже підтвердили інші спортсмени з російським паспортом, зокрема лижники Савелій Коростельов та Дар’я Непряєва, ковзанярки Ксенія Коржова і Анастасія Семьонова, фігуристи Пьотр Гуменник та Аделія Петросян, а також скі-альпініст Микита Філіппов.

Усі російські спортсмени виступатимуть на зимових Олімпійських іграх 2026 року в нейтральному статусі — без національної символіки та гімну.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться з 6 по 22 лютого в Кортина-д’Ампеццо та інших містах Італії.

Нагадаємо, раніше Україна затвердила склад на Олімпіаду-2026.