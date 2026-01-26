Україна затвердила склад на Олімпіаду-2026: хто поїде до Мілана та Кортіни
До списку увійшли 103 особи, серед яких 46 атлетів
Офіційно затверджено склад національної делегації України, яка вирушить на XXV зимові Олімпійські ігри в Італію.
Цифри делегації
Загалом до офіційного складу увійшли 103 особи.
46 спортсменів та спортсменок — безпосередні учасники змагань;
42 фахівці — тренери, лікарі, масажисти та технічний персонал;
15 членів штабу національної збірної.
Українці виступлять у 11 олімпійських дисциплінах. Найчисельніші представництва синьо-жовті мають у — біатлоні, санному спорті та фристайлі.
Розподіл квот за видами спорту:
Біатлон: 10 атлетів
Санний спорт: 10 атлетів
Фристайл: 9 атлетів
Лижні гонки: 6 атлетів
Гірськолижний спорт: 2 атлети
Лижне двоборство: 2 атлети
Стрибки з трампліна: 2 атлети
Шорт-трек: 2 атлети
Скелетон: 1 атлет
Сноубординг: 1 атлет
Фігурне катання: 1 атлет
Де та коли вболівати?
Ігри пройдуть з 6 по 22 лютого 2026 року. Змагання прийматимуть одразу два італійські міста — Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.
