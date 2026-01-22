Володимир Кириченко

Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф заявив, що Міжнародний олімпійський комітет планує повноцінний допуск спортсменів та збірних hосії до літньої Олімпіади 2028 року у Лос-Анджелесі (США). Про це глава IIHF повідомив виданню The Athletic.

Крім того, Тардіф заявив, що першими на міжнародну арену серед хокейних збірних можуть повернути юніорські національні команди росії та білорусі.

Згідно з прогнозом журналіста The Athletic, повернення команд U18 може відбутися не раніше 2028 року, повернення молодіжних збірних – не раніше 2029 року, повернення дорослих команд – не раніше весни 2029 року. Таким чином, повноцінне повернення хокейних збірних росії може бути в 2030 році до зимових Олімпійських ігор у Французьких Альпах.

Як зазначається у статті, як і раніше, проти повернення збірної росії Фінляндія, Швеція, Чехія. Джерело The Athletic заявило, що окрім європейських країн може бути проти повернення політичне керівництво Канади.

Раніше стало відомо, що в Латвії транслятор ОІ-2026 не показуватиме виступи росіян та білорусів.