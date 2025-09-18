Володимир Кириченко

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) роз'яснив позицію організації щодо участі Ізраїлю у міжнародних турнірах, незважаючи на військові дії у Секторі Газа.

У МОК зазначили, що усунення не буде, оскільки ізраїльська сторона дотримується Олімпійської хартії. Цитує представника МОК Inside the Games з посиланням на EFE.

«Національні олімпійські комітети Ізраїлю та Палестини визнані МОК і мають однакові права. Обидва відповідають Олімпійській хартії. Ми продовжуємо працювати з ними, щоб спробувати пом'якшити наслідки нинішнього конфлікту для спортсменів».

Раніше іспанський прем'єр Педро Санчес заявив про необхідність усунення Ізраїлю за прикладом росії.

Нагадаємо, Україна очікує від МОК збереження жорсткої позиції щодо росії та білорусі.