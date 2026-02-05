Олег Гончар

У жіночій збірній Фінляндії з хокею зафіксовано спалах норовірусу — захворіли чотири гравчині, повідомляє Iltalehti.

Симптоми шлункового грипу у спортсменок виявили 3 лютого. Через це команда скасувала всі заплановані зустрічі з медіа. Хворих гравчинь, а також їхніх сусідок по кімнатах негайно ізолювали. Усі приміщення, де перебувала команда, пройшли повну дезінфекцію.

Керівництво фінської збірної відмовилося називати імена хокеїсток, які захворіли. Водночас ситуація може мати спортивні наслідки: у разі якщо Фінляндія не встигне заявити необхідний мінімум у кількості 15 польових гравчинь і двох воротарок, вони ризикують пропустити стартовий матч турніру проти Канади.

На зимових Олімпійських іграх 2026 року жіноча збірна Фінляндії виступає в групі А. Її суперниками на груповому етапі стануть Канада, Чехія, Швейцарія та США.

Нагадаємо, на Олімпіаді матч з керлінгу перервали через відсутність світла.