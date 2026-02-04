Олімпіада-2026 під кібератаками: Італія звинуватила росію
Ігри відбудуться з 6 по 22 лютого
7 хвилин тому
Фото: Getty Images
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що росія здійснила кібератаки на низку об’єктів зимових Олімпійських ігор у Кортіні. Слова наводить ansa.it.
Ми зірвали серію кібератак на установи Міністерства закордонних справ, починаючи з Вашингтона, а також на деякі сайти зимових Олімпійських ігор, зокрема готелів у Кортіні.
Міністр підкреслив, що йдеться про дії російського походження.
Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого.
Президент Італії закликав до перемир’я на час Олімпіади-2026.