Денис Сєдашов

На старті змагань із керлінгу на зимових Олімпійських іграх-2026 стався технічний інцидент — під час одного з матчів у залі на кілька хвилин зникло освітлення.

Перебої зі світлом виникли під час поєдинку змішаних пар між збірними Канади та Чехії, що змусило тимчасово призупинити гру.

Офіційна церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор відбудеться 6 лютого. Змагання проходитимуть у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо й триватимуть до 22 лютого.

75% квитків на Олімпіаду-2026 вже реалізовано — який вид спорту лідирує.