Попри розрив зв’язки: Вонн заявила про готовність до Олімпіади-2026
Американка заявила, що медики дозволили їй змагатися
18 хвилин тому
Олімпійська чемпіонка 2010 року та дворазова чемпіонка світу Ліндсі Вонн у соціальній мережі заявила про намір виступити на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії, попри серйозну травму коліна, отриману на етапі Кубка світу в швейцарській Кран-Монтані.
41-річна американська гірськолижниця повідомила, що зазнала повного розриву передньої хрестоподібної зв’язки, ушибу кістки та пошкодження меніска.
Я повністю розірвала передню хрестоподібну зв’язку, маю ушиб кістки та розриви меніска. Але після консультацій із медичною командою й сьогоднішнього катання я зрозуміла, що здатна змагатися. Моє коліно стабільне, набряку немає, а м’язи працюють належним чином. Поки є шанс — я не втрачаю надії. Я не здамся. Це ще не кінець.
