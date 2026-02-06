Олег Гончар

Під час жіночого хокейного матчу між збірними США та Чехії на Олімпіаді в Італії на трибунах з’явився російський прапор, попри чинну заборону на використання російської символіки на олімпійських об’єктах.

Інцидент стався упродовж гри, коли один із вболівальників вивісив триколор на огорожі трибуни. Представники чеської команди висловили обурення побаченим та офіційно звернулися до Міжнародна федерація хокею з вимогою втрутитися в ситуацію.

Після звернення прапор було оперативно знято з трибуни, а інцидент зафіксували організатори змагань. Про подальші санкції або наслідки для порушника наразі не повідомляється.

Сам матч завершився перемогою збірної США з рахунком 5:1.

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді матч з керлінгу перервали через відсутність світла.