Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026. Відеотрансляція
Початок – о 21.00 за Києвом
близько 2 годин тому
Олімпіада-2026 / Фото - Yahoo
Сьогодні, 6 лютого, відбудеться церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-дʼАмпеццо.
Початок – о 21.00. Пряма трансляція відкриття турніру.
Суспільне – офіційний транслятор Ігор на території України, також змагання транслюються на телеканалах Eurosport.
Церемонія відкриття пройде на стадіоні Сан-Сіро у Мілані.
Прапороносцями України будуть скелетоніст Владислав Гераскевич та представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко.
Зимові Олімпійські ігри Milano Cortina 2026 на каналах Eurosport можна буде переглянути з українською аудіодоріжкою від MEGOGO. Розклад перших змагальних днів.
Поділитись