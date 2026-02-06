Денис Сєдашов

Офіційне відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортині-д’Ампеццо відбудеться 6 лютого. Церемонія відкриття відбудеться на легендарному стадіоні Сан-Сіро в Мілані. Але цього разу це буде не просто спортивне свято — світ побачить справжній показ мод, де головними моделями стануть самі атлети.

Форма на церемонії відкриття давно перестала бути звичайним екіпіруванням. Для багатьох країн це спосіб розповісти власну історію, продемонструвати культуру й національний характер. І Олімпіада-2026 обіцяє у цьому сенсі бути особливо яскравою.

Однією з найбільш екстравагантних стане колекція Монголії. Делегація з’явиться у кашемірових образах, натхненних одягом часів давньої Монгольської імперії. Високі коміри, функціональні розрізи та перекривні застібки символізують захист і єдність, а шовкова обробка й традиційна вишивка підкреслюють урочистість моменту. У повсякденній частині колекції використані мотиви кочового життя. Частину речей можна придбати у відкритому продажі, а ціна церемоніальних костюмів сягає близько 785 доларів.

Не обійшлося і без суперечок. Форма Гаїті спершу містила портрет Туссена Лувертюра — лідера революції. Проте Міжнародний олімпійський комітет визнав це політичною символікою. Дизайнерка Стелла Жан була змушена зафарбувати зображення та переробити концепцію. У підсумку натхненням стала картина гаїтянського художника Едуара Дюваль-Каррі, де Лувертюр постає верхи на червоному коні.

Господарі Ігор — Італія — довірили екіпірування своїх спортсменів відомому національному бренду — Армані. Колекція виконана у чистому білому кольорі, що перегукується зі снігами Доломітів, і доповнена об’ємною вишивкою Italia та ретельно продуманими аксесуарами.

Спортсмени зі США на церемонії відкриття з’являться у білих вовняних куртках із дерев’яними ґудзиками, які поєднають із в’язаними светрами з зображенням прапора США.

Натомість образи для церемонії закриття будуть натхненні вінтажними гірськолижними змаганнями: атлети одягнуть пуховики з кольоровими блоками та білі штани. Така стилістика покликана поєднати спортивну спадщину з сучасними модними тенденціями.

Ісландія здивує білою уніформою з триколірним градієнтом, натхненним льодовиками та національним прапором. Презентацію приурочили до сторіччя історичного бренду країни.

Велика Британія зберегла вірність національним традиціям: атлети з’являться у водолазках у стилі модерн із візерунком британського прапора та вовняних пальтах у клітинку. Справжнім центром уваги став масивний шарф із великим написом «Great Britain» — настільки помітним, що його можна прочитати навіть із протилежного кінця стадіону.

Форма Канади побудована на глибоких відтінках червоного, крижаних синіх і льодовиково-зелених кольорах, доповнених топографічними візерунками. Такий експериментальний підхід отримав схвальні відгуки за інноваційність, адаптивність та інклюзивний дизайн, однак не всі вболівальники залишилися в захваті — нова форма розділила аудиторію на прихильників і критиків.

Збірна Литви з біатлону представила одну з найяскравіших форм сезону. Дизайн побудований на динамічних геометричних візерунках і контрастній грі кольорів — від насиченого зеленого до помаранчевого, від глибокого червоного до фіолетових акцентів, які ефектно розділяють верх і низ екіпірування.

Усі ці елементи не випадкові: палітра відсилає до кольорів національного прапора, а сама концепція є сучасним переосмисленням легендарної майки з ефектом tie-dye*, у якій литовські баскетболісти виступали на Олімпіаді-1992 у Барселоні.

*-Tie-dye — це техніка фарбування тканини, коли матеріал скручують, зав’язують або складають, а потім наносять фарбу. У результаті з’являються хаотичні, «розмиті» візерунки з плавними переходами кольорів — ніби фарба розтеклася по тканині.

НОК України форму презентував наприкінці жовтня 2025-го. Дизайнери компанії 4F створили екіпірування, натхнене українською природою й традиціями – гірськими вершинами, смереками, карпатським повітрям і візерунками вишивки. Нова форма поєднує функціональність, стиль і символізм – комфорт, стійкість і віру у перемогу.

Цієї п’ятниці Мілан, столиця світової моди, стане подіумом для атлетів. Понад 90 делегацій пройдуть парадом, а спортсмени стануть амбасадорами культури своїх країн.

