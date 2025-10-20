Денис Сєдашов

Генеральний директор фонду Milano Cortina 2026 Андреа Варньє повідомив, що найдорожчі квитки на церемонію відкриття Зимових Олімпійських ігор можуть перевищити 2000 доларів США (приблизно 1650 євро). Водночас загальний бюджет заходу буде «значно меншим», ніж у Парижі-2024 чи Пекіні-2022.

Церемонія, яка триватиме близько двох з половиною годин, відбудеться одночасно у двох містах — в Арці Миру в Мілані та на площі Дібона в Кортіні-д’Ампеццо.

У ній візьме участь італійська акторка Матільда Де Анджеліc, а головною особливістю стануть два олімпійські вогні. Повідомляє Inside The Games.

Ми перші Ігри з такою кількістю глядачів і не соромимося своїх амбіцій. Є моральне й протокольне зобов’язання відзначати ключові моменти двічі. Усе відбуватиметься в двох місцях. Єдиний момент Ігор, який усі справді запам’ятовують, — це церемонія відкриття. Вона задає тон святу. Олімпійські та Паралімпійські ігри — це особливі миті, і саме в цьому їхня унікальність. Андреа Варньє

Церемонія закриття відбудеться 22 лютого у Вероні, а Паралімпійські ігри пройдуть із 6 по 15 березня 2026 року.

