Денис Сєдашов

Президент фонду Milano Cortina 2026 Джованні Малаго повідомив, що 18 листопада організаційний комітет Зимових Олімпійських ігор офіційно звернеться до Організації Об’єднаних Націй (ООН) із проханням підтримати ініціативу про олімпійське перемир’я. Повідомляє Inside The Games.

Делегація оргкомітету за підтримки Міністерства закордонних справ буде присутня, щоб офіційно попросити про перемир’я на час проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор. Якщо це станеться — це буде видатне досягнення. Джованні Малаго

Щодо можливого виступу спортсменів із росії президент фонду пояснив, що їхня участь відбудеться на тих самих умовах, що й на Іграх у Парижі:

Як і в Парижі, вони змагатимуться лише як нейтральні атлети — без прапора, гімну та будь-якої прив’язаності до державних чи військових структур. Джованні Малаго

Зимова Олімпіада в Італії розпочнеться 6 лютого 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Змагання триватимуть до 22 лютого 2026 року.

Україна підтримала ідею олімпійського перемир’я — але закликала росію зупинити війну вже зараз.