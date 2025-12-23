Денис Сєдашов

Національний олімпійський комітет України визначив найкращих спортсменів за підсумками 2025 року.

Найкращою спортсменкою року стала Людмила Лузан — чотириразова чемпіонка світу з веслування на байдарках і каное. На світовій першості 2025 року в Мілані українка увійшла в історію, здобувши чотири золоті медалі та вигравши всі заїзди, в яких брала участь.

Звання найкращого спортсмена року дісталося стрибуну у воду Олексію Середі. У 2025 році він виборов срібну нагороду чемпіонату світу в Сінгапурі та тричі ставав чемпіоном Європи.

Найкращими тренерами року НОК України визнав наставників тріумфаторів сезону — Миколу Мацапуру та Тамару Токмачову.

Також були відзначені найкращі молоді спортсмени року — Рафаель Казбекова та Нікіта Шеремет.

