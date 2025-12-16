Денис Сєдашов

Українські спортсмени можуть отримати дозвіл брати участь у міжнародних змаганнях, де атлети з росії та білорусі виступають під власною символікою. Про це заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт у коментарі телемарафону «Єдині новини».

За його словами, остаточне рішення має ухвалити Міністерство молоді та спорту України.

Я вважаю, що нам потрібно брати участь у всіх міжнародних змаганнях. Війна триває майже чотири роки, ми й так багато втратили у спорті: понад 600 спортивних об’єктів знищено, наші спортсмени мають проблеми з підготовкою, ми втратили багатьох дітей у ДЮСШ. Вадим Гутцайт

Він підкреслив, що участь українців можлива лише за чітких правил поведінки, які вже застосовувалися раніше.

Не тиснемо руки, не стоїмо поруч на п’єдесталі, спільні фото — заборонені. Спортсмени це розуміють і знають, як поводитися на міжнародних змаганнях. Вадим Гутцайт

Очікується, що буде створена спеціальна комісія, яка визначатиме, на які саме турніри зможуть їздити українські спортсмени та за яких умов.

