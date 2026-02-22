Олімпіада-2026. Хоккей. Фінал. Канада – США. Відеотрансляція
На льоду зійдуться дві найзірковіші збірні світу
близько 4 годин тому
Маклін Селебріні / Фото - Yahoo
Сьогодні, 22 лютого, у рамках завершального дня зимових Олімпійських ігор-2026 відбудеться головна подія – фінал чоловічого хокейного турніру.
На льоду зійдуться дві найзірковіші збірні світу: Канада та США.
Хокейний поєдинок між збірними Канади та США відбудеться сьогодні, 22 лютого. Час початку зустрічі – 15:10 за київським часом.
Трансляція запланована на платформі Суспільне Спорт, регіональних каналах «Суспільного» та телеканалі Eurosport.
Розклад Олімпіади 22 лютого: США – Канада – у хокеї, лижний масстарт у жінок