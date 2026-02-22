США виграли золото Олімпіади-2026 у неймовірному фіналі проти Канади
Американці вперше з 1980 року піднялися на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу
близько 4 годин тому
Збірна США в овертаймі здобула перемогу над Канадою у фіналі Олімпійських ігор-2026. Матч відбувся на арені Санту Джулія в Мілані.
Меттью Болді у першому періоді вивів американців вперед. Канадці відповіли голом Кейла Макара у другій 20-хвилинці. Третій період не приніс закинутих шайб, а в овертаймі переможну шайбу для США закинув Джек Х’юз.
Це золото стало першим для збірної США на Олімпіадах з 1980 року.
Олімпіада-2026. Хокей. Чоловіки. Фінал
Канада – США – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Шайби: 0:1 – Болді (Меттьюз, К. Х’юз), 06:00. 1:1 – Макар (Тейвз), 38:16. 1:2 – Дж. Х’юз (Веренскі), 61:41
У матчі за бронзові медалі збірна Фінляндії розгромила Словаччину.