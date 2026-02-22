Денис Сєдашов

Збірна США в овертаймі здобула перемогу над Канадою у фіналі Олімпійських ігор-2026. Матч відбувся на арені Санту Джулія в Мілані.

Меттью Болді у першому періоді вивів американців вперед. Канадці відповіли голом Кейла Макара у другій 20-хвилинці. Третій період не приніс закинутих шайб, а в овертаймі переможну шайбу для США закинув Джек Х’юз.

Це золото стало першим для збірної США на Олімпіадах з 1980 року.

Олімпіада-2026. Хокей. Чоловіки. Фінал

Канада – США – 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 – Болді (Меттьюз, К. Х’юз), 06:00. 1:1 – Макар (Тейвз), 38:16. 1:2 – Дж. Х’юз (Веренскі), 61:41

RED, WHITE, BLUE AND GOLD. TEAM USA IS BRINGING HOME THE #WINTEROLYMPICS GOLD. 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/tbv1BILBDj — USA Hockey (@usahockey) February 22, 2026

У матчі за бронзові медалі збірна Фінляндії розгромила Словаччину.