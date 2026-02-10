Лісогор та Драгун не змогли вийти в 1/4 фіналу у спринті класичним стилем на Олімпіаді-2026
Українські лижники не потрапили до топ-30 турніру
близько 1 години тому
Україна / Фото - Facebook
10 лютого двоє українців взяли участь у кваліфікації спринту класичним стилем на Олімпіаді-2026.
Для виходу в 1/4 фіналу потрібно було потрапити в топ-30.
Українці Олександр Лісогор та Дмитро Драгун не змогли подолати кваліфікацію.
Олімпійські ігри-2026. Мілан, Італія. Лижні перегони. Спринт, класичний стиль. Кваліфікація. Чоловіки
1. Йоганнес Клебо (Норвегія) – 3.07,37
2. Бен Огден (США) – 2,51
3. Жюль Шаппаз (Франція) – 5,49
60. Дмитро Драгун (Україна) – 23,37
70. Олександр Лісогор (Україна) – 29,2
Нагадаємо, українські лижниці не змогли подолати кваліфікацію на Олімпіаді-2026.
