Володимир Кириченко

Українська шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко не змогла кваліфікуватись в чвертьфінал на дистанції 500 м на Олімпіаді-2026.

У чвертьфінал потрапляли по 2 найкращі спортсменки з кожного кваліфікаційного заїзду та 4 найшвидших спортсменки, які посіли 3-ті місця.

Сидьорко у своєму забігу стала четвертою.

При цьому вона встановила національний рекорд, пробігши дистанцію 500 м за 43,337 секунди. Попередній рекорд на цій дистанції складав 43,5 секунди.

Олімпійські ігри-2026. Мілан, Італія. Шорт-трек, 500 м. Кваліфікація. Жінки

1. Ханне Десмет (Бельгія) – 43,182

2. Чхве Мін Джон (Південна Корея) – 43,204

3. Джулі Летай (США) – 43,275

4. Єлизавета Сидьорко (Україна) – 43,337

Сидьорко була четвертою найшвидшою з тих, хто не кваліфікувався, але не пройшла далі, бо фінішувала останньою у своєму забігу.

Зазначимо, що четвертий додатковий кваліфаєр з третіх місць кореянка Лі Со-йон показала гірший час, ніж Єлизавета.

Пошкоджені медалі на Олімпіаді-2026: організатори працюють над вирішенням проблеми