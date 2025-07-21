Денис Сєдашов

Менше ніж за сім місяців до відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії спалахнув масштабний корупційний скандал. Прокуратура Мілана розпочала розслідування щодо підозрілих тендерів на будівельні роботи, зокрема — на проєкти, пов’язані з Олімпійським селищем. Повідомляє insidethegames.

Слідчі перевіряють підозри у корупції, підробці документів та зловживанні службовим становищем. У справі фігурують 74 особи, серед яких — мер Мілана Джузеппе Сала. Його підозрюють у приховуванні конфлікту інтересів та можливому тиску на комітет, що видає будівельні дозволи.

Минулого тижня відбулися обшуки в офісах та приватних будинках. Поліція вилучила 120 тисяч євро готівкою в одного із забудовників. Також було видано шість ордерів на арешт.

У МОК відповіли, чи є чіткі дедлайни для допуску російських спортсменів.