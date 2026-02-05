Олег Шумейко

Фристаліст Марк Макморріс зазнав падіння під час тренування перед стартом виступів на Олімпійських іграх-2026. Триразовий олімпійський призер вилетів з пагорба та впав – через ушкодження канадець не зміг самостійно піднятися та покинув схил на ношах, повідомляє CBC.

Спортсмен після повернення до олімпійського селища пройшов медогляд, за результатами якого був змушений пропустити кваліфікацію змагань в бігейрі. Проте у Макморріса є шанс виступити у коронній дисципліні – слоупстайлі – відбір якого пройде 7 лютого.

Нагадаємо, що на Олімпіаді почалася епідемія норонавіруса.