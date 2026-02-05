Фігурист збірної України Кирило Марсак поділився в інтерв’ю НОК України очікуваннями від Олімпійських ігор-2026 та розповів про підготовку до головного старту чотириріччя:

Підготовка проходить у базовому порядку. Ми не змінювали кардинально курс тренувань, адже чемпіонат Європи показав, що я вже в гарній формі. Зараз акцент на деталях: допрацьовуємо програми до ідеального стану, шліфуємо обертання та хореографію, щоб на льоду все виглядало чітко та гарно.

Найбільшого прогресу вдалося досягти у презентації та хореографії. Від старту до старту якість програм покращувалася, ми йшли сходинка за сходинкою вгору. Це додає впевненості, хоча такий високий результат на Євро-2026 став для нас з тренером приємною несподіванкою. Ми зрозуміли, що я можу кататися чисто, але потрапляння у вісімку найсильніших – це підтвердження того, що вся важка праця була не марною

Зараз у мене вже починається такий передстартовий мандраж. Але я б сказав, що це абсолютно нормально, і що нерви завжди були з нами, вони нікуди не діваються, і що нам просто треба вчитися працювати під тиском.

Завдання мінімум – показати свій найкращий результат і все те, над чим ми працювали. Я хочу насолодитися атмосферою, самим прокатом і тим великим шляхом, який ми вже пройшли.