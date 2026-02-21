Денис Сєдашов

Доротея Вірер та Франціска Пройсс офіційно завершили свої професійні кар’єри в біатлоні.

Останнім стартом для обох спортсменок став масстарт на Олімпійських іграх 2026 року. Італійка Вірер у прощальній гонці фінішувала п’ятою, тоді як німкеня Пройсс посіла 28-ме місце.

Після завершення виступів в Антгольці відбулася спеціальна церемонія прощання з титулованими біатлоністками.

