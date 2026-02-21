Українці стали шостими у фіналі Олімпійських ігор-2026
Брикіна, Окіпнюк та Котовський не змогли пройти до суперфіналу у міксті
10 хвилин тому
Фото: Getty Images
21 лютого в Італії у рамках Олімпійських ігор-2026 відбулися змагання міксту у лижній акробатиці.
Збірна України у складі Ангеліни Брикіної, Дмитра Котовського та Олександра Окіпнюка не змогла пробитися до суперфіналу змагань. Українці у фіналі посіли шосте місце з оцінкою 254.67 бали.
Олімпійські ігри-2026. Лижна акробатика. Змішана команда
1. США – 325.35 балів
2. Швейцарія – 296.91
3. Китай – 279.68
...
6. Україна – 254.67
Нагадаємо, що напередодні Окіпнюк став 10-м у фіналі ОІ-2026.