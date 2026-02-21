Шість стартів — шість перемог: Клебо переписав історію зимових Олімпіад
Перемога в масстарті на 50 км стала шостою золотою медаллю на Іграх-2026
близько 7 годин тому
Фото: Getty Images
Норвезький лижник Йоганнес Клебо став тріумфатором заключної чоловічої гонки з лижних перегонів на Олімпійських іграх 2026 року — масстарту на 50 км.
Перемога в цій дисципліні принесла 29-річному спортсмену шосту золоту медаль на Іграх в Італії та дозволила встановити абсолютний олімпійський рекорд. Клебо виграв усі шість стартів, у яких брав участь, продемонструвавши безпрецедентний результат.
Раніше жодному атлету в історії зимових Олімпійських ігор не вдавалося здобути шість золотих нагород на одній Олімпіаді.
