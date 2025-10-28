Олег Гончар

Російська влада не планує проводити альтернативну Олімпіаду-2026 для спортсменів, відсторонених від зимових Ігор в Італії. Про це повідомили росЗМІ з посиланням на джерело в уряді.

«Таких планів немає».

Раніше ЗМІ писали про можливий турнір для російських і білоруських атлетів, які не допущені до Олімпіади через санкції МОК. Зимові Ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Наразі допуск отримали лише окремі росіяни: фігуристка Аделья Петросян, фігурист Петро Гуменнік та скі-альпініст Микита Філіпов. Решта виступатиме під нейтральним прапором або не допущена.

Нагадаємо, росіян та білорусів не допустили до зимової Паралімпіади-2026.