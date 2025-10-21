Денис Сєдашов

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) ухвалила рішення не допускати спортсменів з росії та білорусі до участі в олімпійській кваліфікації навіть у «нейтральному» статусі.

Це означає, що представники обох країн не зможуть виступити на зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх 2026 року в дисциплінах, які проходять під егідою FIS — (лижних перегонах, стрибках із трампліна, лижному двоборстві, гірськолижному спорті, фристайлі та сноубордингу).

