Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повідомив про недопуск російських та білоруських спортсменів до зимовихПаралімпійських ігор-2026.

Міжнародні федерації видів біатлону, лижного спорту та сноубордингу і Всесвітня федерація парахокею підтвердили, що не допустять росіян та білорусів до змагань. Цитує заяву прес-службу МПК.

«Так само, як МПК повністю поважає рішення Генеральної асамблеї МПК не підтримувати часткові відсторонення НПК білорусі та НПК росії, ми також повністю поважаємо рішення кожної міжнародної федерації щодо видів спорту, якими вони керують.

Позиції FIS, IBU та World Curling наразі означають, що спортсмени й команди з білорусі та росії не можуть брати участь у їхніх змаганнях, що унеможливлює їхню кваліфікацію на Паралімпійські зимові ігри в Мілані та Кортині 2026 року.

Хоча білорусь і росія тепер можуть змагатися в турнірах із парахокею, на цьому пізньому етапі кваліфікаційного циклу шість команд, які візьмуть участь у листопадовому кваліфікаційному турнірі Паралімпійських ігор, уже визначені».