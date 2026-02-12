Гераскевич: «Правда на нашому боці, я нічого не порушив»
Український скелетоніст готується до засідання CAS
21 хвилину тому
Фото: НОК України
Український скелетоніст Владислав Гераскевич на пресконференції заявив про рішучий намір відстоювати свою правоту в юридичній площині.
Я вірю, що ми не порушили жодного правила. Вважаю, що величезна увага, прикута до нас цими днями, свідчить про одне: правда на нашому боці. І це — найважливіше. Я нічого не порушував. Я готовий йти в CAS, а якщо знадобиться — боротимуся і далі.
Також Владислав повідомив, що вирішальний етап розгляду справи розпочнеться вже найближчим часом:
Засідання суду відбудеться завтра вранці. Я буду особисто присутній на слуханні, я буду на місці.
