Розклад виступів українців у 15 день Олімпіади-2026
Україна буде представлена у фристайлі та лижних перегонах
близько 4 годин тому
Фото: Getty Images
21 лютого пройде 15-й день Олімпіади-2026 в Італії.
У передостанній день Олімпійських ігор Україна буде представлена у фристайлі та лижних перегонах.
Розклад виступів українців на Олімпійських іграх-2026 21 лютого:
Фристайл. Лижна акробатика. Змішана команда – Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський. Старт об 11:45
Лижні перегони. Чоловіки. Масстарт – Олександр Лісогор, Дмитро Драгун. Старт о 12:00
Медальний залік ОІ-2026.