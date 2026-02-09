Олег Шумейко

9 лютого пройде третій змагальний день Олімпійських ігор-2026 в Італії.

Україна матиме представництво у двох видах спорту. Спершу на старт заїздів в одномісних санах вийдуть Юліанна Туницька та Олена Смага, а згодом Євген Марусяк та Віталій Калініченко змагатимуться у стрибках з трампліну.

Розклад виступів українців на Олімпіаді-2026 9 лютого:

Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. Перший та другий заїзди (Юліанна Туницька, Олена Смага). Старт о 18:00

Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін, основний раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко). Початок о 20:00

Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін, фінальний раунд Старт о 21:12

Медальний залік ОІ-2026.