Олімпіада-2026: медальний залік після другого змагального дня
Норвежці посідають перше місце з трьома золотими медалями
33 хвилини тому
Фото: Getty Images
На зимових Олімпійських іграх 2026 року завершилися змагання другого ігрового дня, за підсумками яких оновився медальний залік.
За програмою було розіграно вісім комплектів нагород у семи видах спорту.
Після перших двох днів Олімпіади одноосібним лідером медального заліку стала збірна Норвегії.
Медальний залік Олімпійських ігор-2026 (топ-10):
Норвегія — 3 золоті, 1 срібна, 2 бронзові (6)
США — 2+0+0 (2)
Італія — 1+2+6 (9)
Японія — 1+2+1 (4)
Австрія — 1+2+0 (3)
Німеччина — 1+1+1 (3)
Чехія — 1+1+0 (2)
Франція — 1+1+0 (2)
Швеція — 1+1+0 (2)
Швейцарія — 1+0+0 (1)
Медальний залік Олімпіади-2026: підсумки першого змагального дня.
