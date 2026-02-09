Денис Сєдашов

Українські спортсмени 8 лютого продовжили боротьбу на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортині-д’Ампеццо, виступивши у сноубордингу, гірськолижному спорті, лижних гонках, біатлоні та санному спорті.

У сноубордингу Аннамарі Данча в паралельному слаломі-гіганті серед жінок завершила кваліфікацію на 29-й позиції і не змогла пробитися до 1/8 фіналу.

У гірськолижному спорті на трасі швидкісного спуску Анастасія Шепіленко фінішувала 32-ю.

У лижних гонках в скіатлоні Олександр Лісогор фінішував на 53-й позиції, а Дмитро Драгун — 59-й.

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна та Олександра Меркушина принесли українській команді 8-е місце у змішаній біатлонній естафеті.

У санному спорті Андрій Мандзій став 12-м, а Антон Дукач — 16-м.

