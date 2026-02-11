Шеп’юк став 36-м у супергіганті на Олімпіаді-2026
20-річний українець вдруге стартував на Іграх у Мілані
близько 2 годин тому
Дмитро Шеп'юк / Фото: Getty Images
На Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортіні 20-річний українець Дмитро Шеп’юк дебютував у супергіганті.
За підсумками свого виступу українець показав 36-й результат, програвши переможцю 7,84 секунди. Для Шеп’юка це перша участь у головному старті чотириріччя.
Олімпійське золото здобув швейцарець Франьо фон Альмен з часом 1:25,32. Срібну нагороду виборов американець Раян Кокран-Сігл, який поступився лідеру 0,13 секунди. Бронзу здобув ще один представник Швейцарії — Марко Одерматт (+0,28).
Змагання відбулися в межах програми гірськолижного спорту на Олімпіаді-2026 в Мілані.
Розклад виступів українців на Олімпіаді на 11 лютого.
Поділитись