Олег Гончар

Американський актор Арнольд Шварценеггер висловив підтримку Ліндсі Вонн, яка зазнала серйозного падіння під час змагань зі швидкісного спуску на Олімпійських іграх-2026 в Італії.

Інцидент стався 8 лютого, коли Вонн упала після одного зі стрибків і не змогла самостійно підвестися. Спортсменку евакуювали з траси вертольотом. На Іграх-2026 олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010 виступала з пошкодженням передньої хрестоподібної зв’язки коліна.

Шварценеггер наголосив, що Олімпійські ігри є прикладом того, як спорт об’єднує людей і ставить усіх у рівні умови. За його словами, велич і поразка завжди поруч, а досягнення неможливі без ризику. Актор назвав повернення Вонн у 41 рік сміливим і відважним кроком та розкритикував тих, хто засуджував спортсменку за участь в Іграх після травми.

«Не існує нічого великого без ризику». Арнольд Шварцнеггер

Як повідомлялося, Ліндсі Вонн перенесла операцію після падіння на Олімпіаді-2026.