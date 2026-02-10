Українські лижниці не змогли подолати кваліфікацію на Олімпіаді-2026
Жодна з них не кваліфікувалася у чвертьфінал спринту класичним стилем
близько 2 годин тому
Чотири представниці України взяли участь у кваліфікації спринту класичним стилем на зимовій Олімпіаді-2026.
Україну представили Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко та Дарина Мигаль. Жодна з них не змогла кваліфікуватись у чвертьфінал.
Для виходу в 1/4 фіналу потрібно було потрапити в топ-30.
Олімпійські ігри-2026. Мілан, Італія. Лижні перегони. Спринт, класичний стиль. Кваліфікація. Жінки
1. Лінн Сван (Швеція) – 3.36,21
2. Йонна Сундлінг (Швеція) – 1,03
3. Юханна Хагстрем (Швеція) – 2,64
59. Анастасія Нікон (Україна) – 31,16
64. Софія Шкатула (Україна) – 34,14
81. Єлизавета Нопрієнко (Україна) – 50,01
83. Дарина Мигаль (Україна) – 51,36
Розклади виступів українців у 4-й день Олімпіади-2026: чоловіча індивідуальна гонка, старт Марсака та Сидьорко
