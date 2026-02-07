Денис Сєдашов

Швейцарський гірськолижник Франьо фон Алльмен став володарем першої золотої медалі Зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортині-д’Ампеццо. Він переміг у змаганнях зі швидкісного спуску, відкривши лік нагородам головного старту чотириріччя.

Срібну та бронзову медалі у цій дисципліні здобули представники Італії — Джованні Францоні та Домінік Паріс відповідно.

Зимові Олімпійські ігри в Італії триватимуть з 7 по 22 лютого.

Збірна України пройшлася з прапорами на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026.