Швейцарець Франьо фон Алльмен здобув перше золото Олімпіади-2026
Срібну та бронзову медалі здобули представники Італії
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Швейцарський гірськолижник Франьо фон Алльмен став володарем першої золотої медалі Зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортині-д’Ампеццо. Він переміг у змаганнях зі швидкісного спуску, відкривши лік нагородам головного старту чотириріччя.
Срібну та бронзову медалі у цій дисципліні здобули представники Італії — Джованні Францоні та Домінік Паріс відповідно.
Зимові Олімпійські ігри в Італії триватимуть з 7 по 22 лютого.
Збірна України пройшлася з прапорами на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2026.