Олег Гончар

Популярний американський репер Снуп Догг долучився до естафети олімпійського вогню напередодні старту зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії.

Снуп Догг є почесним тренером збірної США на Олімпіаді-2026, яка відбудеться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Крім того, він працюватиме експертом для американського телеканалу NBC та стримінгового сервісу Peacock. Раніше репер уже виконував подібну роль під час літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 запланована на 6 лютого, тоді як перші змагання стартували 4 лютого. У межах Ігор буде розіграно 116 комплектів медалей у різних видах спорту.

Нагадаємо, 75% квитків на Олімпіаду-2026 вже реалізовано.