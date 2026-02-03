75% квитків на Олімпіаду-2026 вже реалізовано — який вид спорту лідирує
Лідером продажів квитків серед зимових видів спорту став хокей із шайбою
Станом на 3 лютого організатори зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії реалізували вже близько 75% квитків — це приблизно 1,2 млн із загальної кількості, виставленої на продаж. Повідомляє Le Parisien.
Найбільший попит серед уболівальників має хокей із шайбою. Також у трійці найпопулярніших видів спорту — біатлон і лижні гонки.
Організатори повідомили, що частина квитків залишатиметься у вільному продажі навіть після старту змагань.
Церемонія відкриття Олімпіади-2026 запланована на 6 лютого.
Шість тисяч правоохоронців забезпечуватимуть безпеку на Олімпіаді-2026.