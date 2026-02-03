Денис Сєдашов

Станом на 3 лютого організатори зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії реалізували вже близько 75% квитків — це приблизно 1,2 млн із загальної кількості, виставленої на продаж. Повідомляє Le Parisien.

Найбільший попит серед уболівальників має хокей із шайбою. Також у трійці найпопулярніших видів спорту — біатлон і лижні гонки.

Організатори повідомили, що частина квитків залишатиметься у вільному продажі навіть після старту змагань.

Церемонія відкриття Олімпіади-2026 запланована на 6 лютого.

Шість тисяч правоохоронців забезпечуватимуть безпеку на Олімпіаді-2026.