«Нехай сила спорту змусить замовкнути зброю»: Президент Італії закликав до перемир’я на час Олімпіади-2026
Маттарелла заявив, що Ігри в Італії повинні об’єднати світ
близько 1 години тому
Президент Італії Серджо Маттарелла закликав до дотримання олімпійського перемир’я під час зимових Олімпійських ігор-2026, які відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
Глава держави наголосив на особливій ролі спорту як інструменту єднання та миру. Слова наводить Corriere della Sera.
Спорт — це глобальне явище, яке відображає братерство та чесну конкуренцію. Ми з наполегливою рішучістю просимо, щоб олімпійське перемир’я дотримувалося всюди. Нехай сила спорту змусить замовкнути зброю. Ігри — це потужний інструмент, що закликає до миру та взаєморозуміння.
Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть з 6 по 22 лютого.
