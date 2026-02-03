Денис Сєдашов

Президент Італії Серджо Маттарелла закликав до дотримання олімпійського перемир’я під час зимових Олімпійських ігор-2026, які відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Глава держави наголосив на особливій ролі спорту як інструменту єднання та миру. Слова наводить Corriere della Sera.

Спорт — це глобальне явище, яке відображає братерство та чесну конкуренцію. Ми з наполегливою рішучістю просимо, щоб олімпійське перемир’я дотримувалося всюди. Нехай сила спорту змусить замовкнути зброю. Ігри — це потужний інструмент, що закликає до миру та взаєморозуміння. Серджо Маттарелла

Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть з 6 по 22 лютого.

75% квитків на Олімпіаду-2026 вже реалізовано — який вид спорту лідирує.